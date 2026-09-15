Верховный Суд разъяснил критерии вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления

Коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Азербайджан приняла решение, определяющее судебную практику по делам о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.

По информации, предоставленной Верховным Судом, исходя из установленных обстоятельств уголовного дела, несовершеннолетний под предлогом возврата ранее взятого мобильного телефона вызвал потерпевшего на встречу и, передав находившемуся рядом совершеннолетнему лицу сведения о потерпевшем, предложил забрать у него деньги. В дальнейшем оба лица, действуя по предварительному сговору, отвели потерпевшего к зданию ремонтируемого кафе, где, угрожая ножом и применив физическое насилие, завладели его деньгами и иным имуществом.

Суды нижестоящих инстанций признали совершеннолетнего гражданина виновным и осудили его не только за совершение разбоя, но и за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. В кассационной жалобе осужденный указал, что не привлекал несовершеннолетнего к преступной деятельности, в связи с чем в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей 170.3 Уголовного кодекса.

Рассмотрев дело, Верховный Суд отметил, что факт совершения преступления совершеннолетним совместно с несовершеннолетним сам по себе не означает, что совершеннолетний вовлек последнего в преступную деятельность. Для возникновения ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность должно быть установлено, что совершеннолетний совершил конкретные действия, побудившие его к совершению преступления. Согласно закону, такое воздействие может выражаться в форме обмана, обещаний, угроз, применения насилия или угрозы его применения. Иными словами, должно быть доказано оказание физического или психологического воздействия, направленного на формирование у несовершеннолетнего умысла и решимости совершить преступление. Если наличие такого воздействия не доказано, сам по себе факт совместного совершения преступления совершеннолетним и несовершеннолетним недостаточен для применения статьи 170 Уголовного кодекса.

Изучив обстоятельства дела, Верховный Суд установил, что совершеннолетний не склонял своего несовершеннолетнего знакомого к совершению преступления. Факты обмана несовершеннолетнего, обещания ему выгоды или иных благ, угроз, применения насилия либо угрозы его применения в ходе судебного разбирательства подтверждения не нашли. Напротив, согласно установленным по делу обстоятельствам, именно несовершеннолетний выступил с инициативой совершения разбойного нападения: предложил отобрать деньги у потерпевшего и назначил ему встречу под предлогом возврата телефона.

Поскольку факт вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность со стороны осужденного любым из предусмотренных законом способов не подтвердился, Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии в его действиях состава преступления, предусмотренного статьей 170.3 Уголовного кодекса.