Третий сезон «Кубка Возрождения» пройдёт при информподдержке CBC Sport и 1news.az

Третий сезон (2026/2027) благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения», старт которому будет дан в ближайшее время, пройдёт при информационной поддержке телеканала CBC Sport и информационного портала 1news.az.

Соответствующая договорённость достигнута между организатором турнира — Фондом возрождения Карабаха — и указанными телеканалом и информационным порталом.

Телеканал CBC Sport являлся официальным информационным партнёром турнира и в первых двух сезонах — 2024/2025 и 2025/2026. Информационный портал 1news.az впервые выступит в качестве официального медиапартнёра соревнований.

В настоящее время продолжается регистрация участников турнира, который организуется среди команд государственных структур и компаний, действующих в стране. Заявку можно подать по ссылке https://revivalcup.az/qeydiyyat.php

Благотворительный футбольный турнир «Кубок Возрождения» проводится по инициативе и при организации Фонда Возрождения Карабаха, при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA). Средства, вырученные от турнира, будут направлены на создание спортивной инфраструктуры на освобождённых территориях.