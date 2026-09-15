Умер бывший вице-президент FIDE Георгиос Макропулос

Бывший вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Георгиос Макропулос умер в возрасте 72 лет, сообщает пресс-служба Европейского шахматного союза в соцсети Х.

Причины смерти не уточняются.

«На протяжении десятилетий Георгиос Макропулос был одной из самых влиятельных фигур в FIDE и международных шахматах: уважаемый шахматный администратор и выдающийся организатор, посвятивший свою жизнь развитию нашего вида спорта», — говорится в заявлении.

Макропулос был вице-президентом FIDE, а также генеральным секретарем организации. В 2018 году он выдвинул свою кандидатуру на пост президента FIDE, но тогда на эту должность избрали россиянина Аркадия Дворковича.

С 1982 по 2021 год Макропулос возглавлял Греческую шахматную федерацию.