Хакан Фидан об азербайджано-армянском мирном процессе

Азербайджан и Турция намерены и дальше развивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместном брифинге с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Он отметил, что повышение азербайджано-турецких отношений до уровня союзничества создало прочную основу для сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

«Проводимые между нашими вооруженными силами совместные учения, мероприятия по обмену образованием и опытом, а также углубляющееся сотрудничество между нашими структурами оборонной промышленности являются конкретными проявлениями этого партнерства на местах. В предстоящий период мы полны решимости продолжать нашу деятельность в этой сфере в соответствии с нашими взаимными потребностями и возможностями», — сказал Хакан Фидан.

Он напомнил, что в годы оккупации Карабаха Турция поддерживала справедливую позицию Азербайджана.

«Сегодня нашим главным приоритетом является устойчивое обеспечение мира, стабильности и благополучия в регионе. Мы с удовлетворением наблюдаем за прогрессом, достигнутым в последнее время в направлении достижения окончательного мира между Азербайджаном и Арменией, а также за конструктивной позицией Азербайджана в этом вопросе», — заявил министр.

Фидан подчеркнул, что завершение мирного процесса позволит начать новую эпоху сотрудничества в регионе.

«Мы верим, что с завершением этого процесса в нашем регионе начнется новая эпоха сотрудничества. Мы желаем, чтобы Южный Кавказ был известен не конфликтами, а миром, транспортом, энергетикой, торговлей и экономическим развитием. Сила братства Турции и Азербайджана продолжит играть ключевую роль в достижении этой цели», — отметил глава МИД.

Гафар Агаев