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Во Франции разогнали протестовавших из-за роста цен на топливо рыбаков - ВИДЕО

First News Media15:55 - Сегодня
Во Франции разогнали протестовавших из-за роста цен на топливо рыбаков - ВИДЕО

Сотрудники полиции разогнали демонстрацию рыбаков в коммуне Фос-сюр-Мер на юге Франции, блокировавших подъездную дорогу к нефтебазе в знак протеста против роста цен на топливо.

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, дорогу удалось разблокировать примерно в 10:00 по местному времени. При поддержке полицейских, оснащенных щитами и защитным обмундированием, пожарные смогли потушить и убрать на обочину разбросанные по дороге горящие деревянные поддоны.

За время протестной акции, начавшейся в 03:00, перед въездом на нефтебазу скопилось около 100 автоцистерн, которые теперь начали заезжать на территорию объекта.

Согласно кадрам, показанным в эфире телеканала, перед этим несколько участников протеста вступили в стычку со стражами порядка. Полицейские, оттеснявшие с дороги демонстрантов, применили против них слезоточивый газ.
Собравшиеся у нефтебазы рыбаки держали транспаранты с лозунгами "Европа нас убивает" и "ЕС топит наши лодки, а Париж смотрит на это". Также они требовали встречи с министром-делегатом по вопросам моря и рыболовства Катрин Шабо. В офисе Шабо заявили агентству, что министр-делегат учла требования демонстрантов и "намерена принять их в ближайшие дни в атмосфере диалога".

"Конечно, дело не только в цене на дизельное топливо. И мы не ищем конфликта, просто сегодня это стала та самая капля, которая переполнила чашу. И мы оказались на грани банкротства", - заявил один из участников демонстрации. Он добавил, что сейчас из-за подорожавшего топлива и "не адаптированных к условиям работы правил" рыбаки фактически не могут выходить в море.

В ночь на 15 сентября несколько десятков рыбаков перекрыли въезд на нефтебазу в коммуне Фос-сюр-Мер (департамент Буш-дю-Рон) на юге Франции. Они протестовали против роста цен на топливо, а также выражали недовольство "увеличением административных и нормативных ограничений". 14 сентября протесты рыбаков прошли также близ коммун Сет и Порт-Вандр на юге страны. Профессиональные объединения рыбаков в регионах Окситания, Прованс - Альпы - Лазурный берег и на Корсике, а также профсоюзы моряков объявили о намерении провести общую акцию протеста с целью "добиться конкретных ответов" от властей в связи с проблемами, с которыми они сталкиваются в своей профессиональной деятельности.

Средняя стоимость топлива во Франции резко выросла после начала войны США и Израиля против Ирана. Дизельное топливо для автомобилей подорожало примерно с €1,7 за литр до €2,3, тогда как бензин SP95-E10 подорожал с €1,7 до €2,1 за литр. Стоимость дизельного топлива для рыболовецких судов до начала конфликта составляла около 60 центов за литр, тогда как сейчас, по словам представителя регионального рыболовецкого объединения региона Прованс - Альпы - Лазурный берег Кристин Поншарро, она выросла до €1,2 за литр.

Источник: ТАСС

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