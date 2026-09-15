Азербайджанский джаз покорил сцену фестиваля в Монтрё - ФОТО

После гала-концерта, состоявшегося 14 сентября в Auditorium Stravinski, была представлена концертная программа, посвящённая азербайджанскому джазовому искусству.

В концерте выступил известный джазовый пианист и композитор Исфар Сарабски со своим трио - контрабасистом Макаром Новиковым и барабанщиком Амиром Бреслером, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

В программу вошли произведения Исфара Сарабски «Horses of Garabagh», «Around the Thread», «BTS (Behind Train Station) Blues», «Planet» и «G-Man», а также джазовая аранжировка произведения Клода Дебюсси «Clair de Lune».

В композиции «Horses of Garabagh» к трио присоединился тарист Шахрияр Иманов.

В рамках концерта песня Саида Рустамова «Hardasan» прозвучала в исполнении заслуженной артистки Севды Алекперзаде, а азербайджанская народная песня «Ay Laçın» - в исполнении Илькина Довлатова.

«Объединив азербайджанские музыкальные традиции с современной джазовой импровизацией, программа продемонстрировала аудитории Монтрё самобытный музыкальный язык и богатые выразительные возможности национального джазового искусства» - отмечают в минкультуры, отмечая, что таким образом, участие Азербайджана в фестивале завершилось многосторонней программой, охватившей национальный танец, классическую музыку, мугам и джаз.

Отметим, что представленные проекты продемонстрировали богатство музыкального наследия Азербайджана и его органичное сочетание с современными исполнительскими традициями.