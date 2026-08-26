Секретарь Совбеза Армении: Надеюсь, из России не позвонят по вопросу Кочаряна

На данный момент никто из России по вопросу Роберта Кочаряна не звонил, и я надеюсь, что никто не позвонит, так как это не имеет смысла.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян в эфире телеканала «Дождь».

Он добавил, что риторика, которую озвучивают Кочарян и его политическая сила, в основном совпадает с риторикой, озвучиваемой из Москвы устами «говорящих голов».

Симонян назвал смешными попытки связать обыски и задержания в отношении Кочаряна и его семьи со словесной перепалкой в парламенте между депутатом от блока «Армения», сыном Роберта Кочаряна Левоном Кочаряном, и премьер-министром Николом Пашиняном.

«Это невозможно», — отметил он, не согласившись с тем, что происходящее является политическим преследованием.

«Дела, по которым идут задержания в отношении Роберта Кочаряна и его семьи, возбуждены давно», — подчеркнул Симонян.

Напомним, что 24 августа между депутатом от блока «Армения», сыном Роберта Кочаряна Левоном Кочаряном, и премьер-министром Николом Пашиняном состоялась словесная перепалка в парламенте. Последний прямо с трибуны парламента пообещал отобрать все имущество депутата, заявив при этом, что тот не сможет передать его в наследство детям и внукам.