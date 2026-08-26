В Армении начальника штаба задержали после «воспитательного» смертельного забега

В Армении начальник штаба батальона отправился под стражу после того, как его методы воспитания привели к гибели 19-летнего солдата-срочника Сурена Варданяна под Чамбараком.

По данным журналистов, трагедии предшествовал конфликт между военнослужащими в столовой. В качестве «воспитательной» меры офицер приказал солдатам устроить пробежку. Во время бега в тёмное время суток 19-летнего Варданяна сбил полуразрушенный грузовик без включённых фар.

За рулём транспортного средства находился военнослужащий-контрактник, не имевший водительского удостоверения. От полученных травм солдат-срочник скончался. В настоящее время по факту происшествия проводятся следственные действия.