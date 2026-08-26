Ален Симонян назвал слова Медведева неуместными

Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян назвал слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева неуместными.

«Я считаю, что реакция, которая в основном исходит в Москве от заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, неуместна и чересчур агрессивна», — заявил Ален Симонян в эфире телеканала «Дождь».

«Мы не собираемся воевать с Россией в любом смысле, будь то в политическом, экономическом или других отношениях.

Хотелось бы, чтобы российские коллеги с пониманием относились к нашей ситуации, потому что оставаться в экономическом и военном тупике мы не собираемся. Нам нужны альтернативы. Речь идёт о существовании нашей страны, это вопрос, который не ставится под сомнение. Мы должны находить себе рынки. Мы не собираемся и не хотим терять нашу государственность, нашу страну, наших людей», — отметил он.