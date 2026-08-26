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Кочарян не явился на заседание суда

First News Media13:33 - Сегодня
Кочарян не явился на заседание суда

Медики не разрешили доставить второго президента Армении Роберта Кочаряна из больницы в суд, где должно было рассматриваться ходатайство о его аресте.

Об этом сообщил его сын, депутат Левон Кочарян, на брифинге в парламенте.

По его словам, срок задержания экс-президента истек сегодня в 08:00, однако следствие повторно обратилось с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста.

"Они очень хотели привести его в суд, но медики не разрешили", — заявил Кочарян-младший.

Депутат расценил происходящее как попытку властей добиться ареста его отца. Он связал действия правоохранительных органов с недавними заявлениями премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, усмотрев в них прямое указание силовым и судебным структурам.

Роберт Кочарян и его старший сын Седрак были задержаны 25 августа после обысков. Следствие обвиняет их в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании денег в особо крупных размерах, а также в получении взятки и содействии ее получению.

Вскоре после задержания состояние Роберта Кочаряна ухудшилось, и его госпитализировали.

На фоне следственных действий 25 августа обыски прошли в компаниях, принадлежащих семье экс-президента. После этого компании были опечатаны.

Задержаниям предшествовала резкая словесная перепалка в парламенте между премьер-министром Николом Пашиняном и младшим сыном экс-президента Левоном Кочаряном.

В ходе дискуссии Пашинян задался вопросом, каким образом Роберт Кочарян за десять лет пребывания у власти стал миллионером. Премьер также заявил, что дети экс-президента не унаследуют его состояние, поскольку "все незаконно нажитое имущество должно быть конфисковано". При этом Пашинян упомянул "клан Кочаряна и Саргсяна", имея в виду второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Источник: Sputnik Армения

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