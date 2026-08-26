Обещал квартиру и уехал в ОАЭ: в Баку мужчина обманул возлюбленную на 235 тысяч манатов

В Баку к уголовной ответственности привлечён мужчина, который совершил мошенничество в отношении женщины, с которой состоял в романтических отношениях.

Как сообщает «Qafqazinfo», против Р. Гасанова (имя условное), 1986 года рождения, занимавшегося в центре столицы маклерской деятельностью и ремонтом квартир, возбуждено дело по статье 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) Уголовного кодекса.

Выяснилось, что в 2023 году Р. Гасанов под предлогом покупки и ремонта квартиры частями получил 235 тысяч манатов от женщины по имени Гюльбахар (имя условное), с которой состоял в отношениях. Он завоевал доверие женщины, показав ей квартиру в новостройке напротив торгового центра «MetroPark» в Наримановском районе. После того как деньги были получены от Гюльбахар и её матери, мужчина покинул Азербайджан и отправился в Дубай (Объединённые Арабские Эмираты).

Увидев, что Р. Гасанов скрылся, женщина обратилась с жалобой в полицию, и было возбуждено уголовное дело. В этом году Р. Гасанова задержали и привлекли к следствию, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело было направлено для рассмотрения в Бакинский суд по делам о тяжких преступлениях. В суде потерпевшая заявила, что противоположная сторона полностью возместила нанесённый ущерб, и что у неё нет жалоб и требований к обвиняемому.

Суд назначил Р. Гасанову наказание в виде 6 лет лишения свободы. Однако наказание сочли условным с испытательным сроком 2 года. Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении него также была отменена.