Еврокомиссия готовит новую программу поддержки Украины с 2028 года

Еврокомиссия (ЕК) ведет подготовку новой программы финансирования Украины из бюджета Евросоюза с 2028 года объемом в €100 млрд.

Об этом агентству «Укринформ» сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

«В настоящий момент подготовка нового бюджета ЕС (имеется в виду рамочный семилетний бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы — прим. ТАСС) находится в стадии обсуждения, но предложения Еврокомиссии включают новую программу сотрудничества с Украиной на €100 млрд», — сказал Кошта.

На данный момент финансирование Евросоюзом Киева утверждено до конца 2027 года в размере €90 млрд.

Источник: ТАСС