ЕС считает приоритетом возобновление работы украинских портов на Черном море

ЕС считает своим стратегическим приоритетом возобновление работы украинских портов на Черном море.

Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в интервью агентству «Укринформ».

«ЕС имеет четкие приоритеты: усилить ПВО Украины, восстановить навигацию в Черном море и подготовиться к следующей зиме», — сообщил он.

Согласно оценкам экспертов в сфере морской логистики, системные авиаудары России по украинским портам на Черном море и по находящимся там транспортным судам резко сократили трафик в северо-западном секторе Черного моря, что сильно осложняет поставки оружия странами Евросоюза и НАТО в зону конфликта на территории Украины.

Источник: ТАСС