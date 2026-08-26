Скиньтесь на ПВО: бизнесу в России предложили самому защищаться от дронов

Приватизация доходов и национализация убытков - классическая формула российского олигархического капитализма.

Однако то, что разворачивается в РФ сегодня, выводит эту концепцию на принципиально иной, абсурдно-трагикомический уровень. Военно-политическое руководство страны, с помпой объявившее масштабную геополитическую кампанию и втянувшее государство в крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой, тихо и цинично расписалось в собственной неспособности выполнить главную, базовую функцию любого государства - обеспечить безопасность собственной территории, инфраструктуры и граждан.

Ответственность за защиту промышленных объектов, нефтеперерабатывающих заводов и ключевых предприятий от регулярных атак беспилотников теперь фактически перекладывается на плечи самого бизнеса. Законодательным оформлением этой политики стал указ президента РФ Владимира Путина о механизме внешнего управления. Документ дает властям право изымать контроль у владельцев предприятий критической инфраструктуры, включая энергетический и транспортно-логистический секторы, если их объекты пострадали от атак беспилотников из-за «недостаточной защищенности». Предпринимателям теперь ненавязчиво предлагают создать собственные мини-армии, нанять частных охранников или позвать «вагнеровцев», чтобы самостоятельно отбиваться от прилетающих дронов, пока государственная система ПВО занята иными задачами.

История этого безумия началась не вчера. Впервые осторожно прощупывать почву подобными тезисами начали еще весной, в районе мая, в эфирах федеральных каналов и в Telegram-каналах с пометкой «Z». Тогда рассуждения отдельных медийных персонажей и наиболее радикальных депутатов о том, что крупные корпорации должны сами покупать себе комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), зенитные установки и нанимать стрелков, были восприняты экспертным сообществом и простыми наблюдателями как очередной приступ бреда гиперпатриотического угара. Это не воспринимали всерьез, высмеивая глупость пропагандистов, полностью оторванных от реалий права, экономики и банального здравого смысла. Невозможно было поверить, что подобный сюрреализм может стать основой для управленческих решений. Однако то, что казалось нелепой отсебятиной агрессивных дилетантов, на поверку оказалось тщательно спланированной информационнно-психологической обработкой общества. Бред Z-блогеров был лишь артиллерийской подготовкой, за которой последовало наступление кремлевской «стратегии». Теперь идея частных ПВО обретает вполне официальные формы, превращая некогда единую государственную монополию на насилие в хаотичный винегрет из корпоративных армий.

Абсурд «суверенной» защиты: плати налоги и покупай зенитку

Чтобы оценить всю глубину управленческого тупика, стоит обратиться к элементарной логике государственного устройства, о которой в Москве предпочли забыть. Граждане и предприятия годами платили астрономические налоги, миллиардные акцизы и специальные сборы, которые направлялись на финансирование сверхдорогой, «не имеющей аналогов» армии, систем противовоздушной обороны и бесчисленных силовых ведомств. Обществу гарантировали, что взамен на лояльность и деньги государство обеспечит полную безопасность. Когда же реальность столкнулась с пропагандистскими иллюзиями, выяснилось, что государственная машина умеет эффективно собирать средства, но совершенно не способна защитить стационарные нефтеперерабатывающие заводы за сотни километров от линии фронта. В ответ на вполне законный вопрос бизнеса о том, где же обещанное ПВО, Кремль отвечает элегантным предложением: «Защитите себя сами».

С точки зрения здравого смысла это выглядит как абсолютная фантасмагория. Государство своими руками развязывает масштабный конфликт, провоцирует ответные удары по собственной критической инфраструктуре, а затем разводит руками и заявляет бизнесу, что охрана объектов - это коммерческие риски самих предпринимателей. Если НПЗ или завод производят продукцию, платя миллиарды в бюджет, но при этом должны за свой счет закупать системы РЭБ, устанавливать антидроновые сетки, покупать дорогостоящие радиолокационные станции и формировать собственные огневые группы, возникает закономерный вопрос: за что именно бизнес продолжает платить государству? За право быть оштрафованным, если дрон все-таки прошьет кустарно установленную сетку? Это окончательное падение институциональной системы, в которой понятие «национальная безопасность» превращается в коммерческую услугу на самообслуживании.

Парадокс ситуации заключается еще и в правовом нонсенсе, который создается подобными решениями. В законодательстве любой нормальной страны тяжело представить частное предприятие, оснащенное тяжелым вооружением, боевыми средствами радиоэлектронной борьбы или зенитными комплексами. Даже если предположить, что нефтяной гигант решит закупить специализированное оборудование, он тут же упрется в стену регуляторных ограничений, лицензирования, оборота оружия и прямого запрета на использование подобных средств гражданскими лицами. Но в системе, где законы переписываются на коленке в угоду сиюминутной конъюнктуре, этот абсурд никого не смущает. Бизнес ставят в условия, когда он обязан нарушать или обходить существующие нормы, превращаясь в полулегальные военные структуры просто для того, чтобы сохранить свои производственные мощности от превращения в горящие факелы.

Наемники на зарплате у олигархов и механизм идеального рейдерства

Практическая реализация этой «стратегии» открывает перед российским бизнесом еще более мрачные и опасные перспективы. Кто именно должен физически осуществлять защиту заводов и электростанций? В условиях дефицита кадров и отсутствия системных государственных решений единственной реальной силой на рынке «силовых услуг» остаются ветераны различных ЧВК, бывшие «вагнеровцы» и сомнительные структуры с боевым опытом, но абсолютно размытыми представлениями о законе.

Переход крупного бизнеса к практике найма частных силовых контингентов для защиты от воздушных угроз означает фактическую легализацию и расцвет феодальных армий внутри страны. Предприятия вынуждены накачивать деньгами и вооружением группировки, чья лояльность определяется исключительно размером ежемесячного чека, а не присягой или служебным долгом.

Этот процесс неизбежно запускает опаснейший сценарий для самой российской государственности. Создание десятков крупных и сотен мелких корпоративных армий, подчиненных топ-менеджерам или владельцам бизнеса, неизбежно приведет к переделу сферы влияния. В условиях, когда центральная власть демонстрирует слабость и неспособность контролировать безопасность на собственной территории, наличие собственного силового ресурса становится не просто средством защиты от дронов, но и аргументом во внутренних корпоративных и политических конфликтах. Сегодня эта частная охрана смотрит в небо в поисках вражеских БПЛА, а завтра она может получить команду занять офис конкурирующей фирмы или заблокировать работу соседнего предприятия.

Более того, в этой «инновационной» схеме отчетливо просматривается еще одна, гораздо более циничная цель - создание идеального механизма для отжатия неугодного бизнеса. Требование к собственникам за свой счет обеспечить полную противовоздушную и антидроновую защиту объектов создает невыполнимый критерий качества. Любой прилет беспилотника на территорию завода теперь можно с легкостью трактовать как «халатность» собственника, «необеспечение антитеррористической защищенности» или прямое вредительство. Если предприятие не смогло купить достаточно эффективную систему РЭБ или не наняло «правильную» частную военную компанию, связанную с нужными людьми в силовых структурах, это становится идеальным поводом для возбуждения уголовных дел, отстранения руководства и последующей национализации или перераспределения активов в пользу лояльных Кремлю структур.

Таким образом, бизнес оказывается в капкане, где оба выхода ведут к катастрофе. Не тратишь деньги на частную армию и РЭБ - твое предприятие уничтожают прилеты, а следственный комитет обвиняет тебя в преступной халатности. Тратишь огромные средства на создание собственного силового контура - попадаешь под подозрение в создании «незаконных вооруженных формирований» или становишься мишенью для рейдерского захвата со стороны силовиков, которым не нравится появление вооруженных людей на объекте. Подобная среда полностью уничтожает любые остатки инвестиционного климата и превращает управление промышленностью в русское лото на выживание.

Банкротство системы под аккомпанемент сарказма

То, что еще весной казалось незрелой фантазией Z-пропагандистов, сегодня оформляется в горькую реальность российской действительности. Эта эволюция от абсурдных разговоров в телевизионных студиях до конкретных управленческих шагов Кремля наглядно демонстрирует глубину интеллектуального и системного кризиса, в котором оказалась власть. Вместо признания ошибок, вместо поиска реальных дипломатических или хотя бы эффективных военных решений, руководство страны предпочитает делать вид, что перекладывание государственных функций на коммерческие структуры - это проявление стратегической мудрости и гибкости.

В этой ситуации трудно удержаться от мрачного сарказма. Если следовать логике кремлевских новаторов до конца, то государственную систему РФ ждет увлекательная и глубокая трансформационная реформа. Следующим логичным шагом должно стать предложение гражданам самостоятельно закупать средства ПВО для защиты своих жилых домов и квартир. Жителям многоэтажек стоит объединяться в Товарищество собственников жилья, скидываться на переносные зенитно-ракетные комплексы, организовывать круглосуточные дежурства на крышах и нанимать ветеранов локальных конфликтов для защиты своих балконов от падения обломков. А почему бы и нет? Если нефтяной завод с миллиардными оборотами обязан защищать себя сам, то почему рядовой налогоплательщик должен рассчитывать на нечто большее?

Дальше - больше. Можно приватизировать тушение пожаров, предложив жителям горящих поселков самостоятельно закупать пожарные самолеты, или переложить охрану правопорядка на улицы исключительно на народные дружины с палками. Государству в этой схеме останется лишь одна, самая приятная и необременительная функция - своевременно собирать налоги, выписывать штрафы за неправильно установленные на крышах пулеметные гнезда и регулярно проводить пышные парады с демонстрацией техники, которая, правда, никогда не приедет на защиту конкретного завода или дома.

Глупость решения о фактической приватизации ПВО заключается в том, что оно не решает проблему безопасности, а лишь умножает хаос. Оно наглядно показывает всему миру и российскому обществу, что за громкой риторикой о «великой державе» и «несокрушимой броне» скрывается абсолютное бессилие, когда речь заходит о защите реальных, а не вымышленных рубежей. Перекладывая заботу о безопасности на бизнес, Кремль собственноручно разрушает главный миф, на котором держалась российская власть последние два десятилетия - миф о том, что в обмен на абсолютный контроль и отказ от свобод граждане и бизнес получают гарантированную защиту и стабильность. Сегодня нет ни свобод, ни стабильности, ни защиты. Есть только разросшийся бюрократический аппарат, который в момент реальной угрозы предлагает своим гражданам и предпринимателям спасаться самостоятельно, не забывая при этом вовремя сдавать налоговую отчетность.