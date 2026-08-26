МИД РФ: Запад шантажирует Армению в вопросе концессии ЮКЖД

Страны Запада шантажируют руководство Армении в вопросе концессии Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД), требуя устранить «российский фактор» в обмен на якобы многомиллионные инвестиции.

Об этом ТАСС заявили в МИД РФ.

«С учетом того, что ранее вопрос передачи кому-либо концессии не ставился, с высокой долей вероятности можно предположить, что армянское руководство просто-напросто шантажируют. Требуют устранить «российский фактор» в транспортной сфере, а в обмен обещают многомиллионные инвестиции и подключение к прожектам, экономическая целесообразность которых едва ли просматривается. Это вполне в духе нечистоплотных игр западных столиц по вытеснению России из региона Южного Кавказа», — отметили в российском дипведомстве в ответ на вопрос, связывался ли Ереван с Москвой по дипломатическим каналам по вопросу концессии ЮКЖД.

Решение этого вопроса в дружественном ключе предполагает деловое обсуждение за столом переговоров, добавили в МИД.

«В целом же, прежде чем выступать с публичными заявлениями, партнеры обычно садятся за стол и в деловом ключе обсуждают имеющиеся проблемы и озабоченности. Особенно если есть желание, как утверждают в Ереване, найти решение в дружественном ключе», — отметили в дипведомстве, комментируя данную тематику, передает ТАСС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, накануне выступая в Национальном собрании Республики Армения, предложил российским партнерам проявить гибкость и продать права концессионного управления железнодорожной сетью страны третьей стороне, приемлемой как для Еревана, так и для Москвы.

Глава правительства подчеркнул, что сами железные дороги являются собственностью Армении и переданы Российским железным дорогам (РЖД) исключительно в управление. По словам Пашиняна, Ереван с уважением относится к России и ее интересам, однако текущий статус-кво создает риски упустить историческую возможность для интеграции страны в международные транспортные сети, передают армянские телеграм-каналы.