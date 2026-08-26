Глава МУС намерена противостоять давлению США после введения санкций

Председатель Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ заявила, что будет противостоять давлению США после введения Вашингтоном персональных санкций в отношении нее и других представителей организации.

Об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

«У США нет никаких оснований для введения санкций против меня», — заявила Аканэ. Глава организации призвала государства — члены МУС, включая Японию, оказать поддержку суду. Она добавила, что «МУС не должен быть расформирован».

Ранее пресс-служба Госдепа США распространила заявление госсекретаря Марко Рубио, в котором говорится о введении санкций против Аканэ и старшего прокурора Абдулая Сейе. Япония, со своей стороны, выразила глубокое сожаление в связи с решением ввести санкции в отношении Аканэ. Комментируя решение американских властей, МУС выразил уверенность, что оно подрывает верховенство права и ставит под угрозу международный правопорядок.