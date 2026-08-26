Начинается электронный перевод учащихся 10-х классов

С 27 августа в 15:00 начнется процесс электронного перевода учащихся 10-х классов на 2026–2027 учебный год.

Электронный перевод учащихся осуществляется через портал sy.edu.az, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Отметим, что с 20 августа в 15:00 продолжается процесс электронного перевода учащихся 2–9-х и 11-х классов на 2026–2027 учебный год.

«Обращаем внимание, что граждане, не имеющие доступа к интернету, могут обратиться по вопросам перевода в соответствующие колл-центры Агентства и местных подразделений управления образованием, в Центр обслуживания граждан Агентства, а также в центры ASAN xidmət» - отмечают в госагентстве.