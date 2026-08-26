Аль Пачино и Энтони Хопкинс сыграли в фильме о братьях Мазерати - ВИДЕО

Вышел официальный тизер-трейлер биографической драмы «Maserati: The Brothers», посвященной истории братьев Мазерати - основателей легендарной итальянской автомобильной компании Maserati.

Режиссером картины выступил Бобби Мореско, известный по фильму «Столкновение», получившему премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Сюжет охватывает период становления семейного бизнеса Мазерати и рассказывает о братьях Альфиери, Этторе и Эрнесто, которые в начале XX века заложили основу будущего автомобильного бренда. В центре истории - их семейные отношения, страсть к автоспорту, финансовые трудности и борьба за воплощение своей мечты.

Главные роли в фильме исполнили Микеле Морроне, сыгравший Альфиери Мазерати, а также голливудские звезды Аль Пачино, Энтони Хопкинс и Энди Гарсия. В картине также снялась американская актриса Джессика Альба.

Для съемок гоночных эпизодов создатели фильма воссоздали около 60 реплик исторических автомобилей Maserati 1920–1930-х годов. По данным создателей, машины получили современные двигатели, что позволило использовать их непосредственно в съемочном процессе.

Официальный тизер «Maserati: The Brothers» уже опубликован в сети, просмотреть его можно по ссылке ниже.