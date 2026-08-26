В Баку изъята крупная партия немаркированного табака для кальяна

Сотрудники Бакинского главного таможенного управления пресекли незаконный оборот крупной партии табака для кальяна, ввезенного на территорию страны с нарушением таможенных правил, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на одном из складов в Гарадагском районе столицы, было обнаружено и изъято 4 263 упаковки табака для кальяна, не маркированных обязательными акцизными марками Азербайджана.

По факту проводится расследование.