Задержка, отмена или изменение рейса AZAL: Что важно знать пассажиру?

Даже тщательно спланированное путешествие иногда может пойти не по первоначальному сценарию - неблагоприятные погодные условия, технические или операционные факторы, а также иные обстоятельства могут повлечь за собой изменение времени вылета, задержку или отмену рейса.

Подобные ситуации создают неудобства как для пассажиров, так и для авиакомпании. В таких случаях приоритетной задачей является своевременное информирование пассажиров обо всех изменениях, предоставление актуальной информации и необходимой поддержки для дальнейшего продолжения поездки.

Если изменения затронули ваш рейс, пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines собрала для вас основную информацию о том, где получать актуальные данные, какие услуги и варианты поддержки доступны, а также на что важно обратить внимание в каждой конкретной ситуации.

Приезжайте в аэропорт вовремя

Если вы заранее узнали о задержке рейса, это не означает, что время регистрации также автоматически изменилось. Если авиакомпания не сообщила иное, необходимо прибыть в аэропорт с учетом первоначально запланированного времени вылета и своевременно пройти регистрацию.

Azerbaijan Airlines рекомендует прибывать в аэропорт не менее чем за три часа до вылета. Это позволит без спешки пройти регистрацию, сдать багаж, пройти контроль безопасности и другие предполетные процедуры, а также своевременно получить последнюю информацию о рейсе.

Следите за статусом вашего рейса

Актуальный статус рейса можно проверить на сайте azal.az и в мобильном приложении AZAL, а также в электронной почте, на информационных табло и по объявлениям в аэропорту. За дополнительной информацией можно обратиться к представителям Azerbaijan Airlines или на информационные стойки в аэропорту.

Рекомендуется повторно проверять статус рейса перед выездом в аэропорт и во время ожидания вылета, чтобы своевременно узнавать о последних изменениях.

Как вы узнаете об изменениях?

При изменении расписания рейса для связи с пассажиром используются контактные данные, указанные при бронировании. Уведомления об изменениях могут направляться на ваш мобильный номер посредством SMS или WhatsApp, а также на адрес электронной почты.

Поэтому при покупке билета важно убедиться, что номер мобильного телефона и адрес электронной почты указаны правильно. Если билет приобретен через агентство, также рекомендуется проверить, что в бронировании указаны именно ваши контактные данные. При изменении рейса агентство также может предоставить информацию о доступных вариантах по вашему билету.

Если вам необходима дополнительная информация о статусе рейса или изменениях в расписании, вы можете обратиться в Колл-центр, где вам предоставят актуальную на момент обращения информацию.

Какие услуги предоставляются при задержке рейса?

В зависимости от продолжительности задержки пассажирам бесплатно предоставляется ряд услуг:

- Пассажирам с детьми младше 7 лет

Предоставляется возможность воспользоваться комнатой матери и ребенка.

- При задержке более чем на 2 часа

Предоставляются прохладительные напитки, а также возможность совершить два телефонных звонка или отправить два электронных письма.

- При задержке более чем на 5 часов

Предоставляется горячее питание. Если задержка продолжается, горячее питание предоставляется каждые 6 часов в дневное время и каждые 8 часов в ночное время.

- При задержке более чем на 8 часов

Организуются размещение в гостинице, трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно, а также хранение багажа.

Пассажирам, постоянно проживающим в административной территории, где произошла задержка рейса, размещение в гостинице не предоставляется. Перечень предоставляемых услуг может различаться в зависимости от причины задержки и применимых правил перевозки.

Примечание: Указанные выше услуги и меры поддержки при задержке распространяются на международные рейсы.

Ваш рейс отменен или время вылета изменилось?

Изменение рейса не обязательно означает, что ваши планы на поездку придется отменить. В зависимости от обстоятельств и применимых условий могут быть доступны различные варианты, включая альтернативный рейс, изменение билета или возврат его стоимости.

Если вы находитесь в аэропорту, представители Azerbaijan Airlines предоставят подробную информацию о доступных вариантах и возможностях продолжения поездки. Если вы еще не прибыли в аэропорт, информацию о доступных вариантах можно получить, обратившись в Контакт-центр.

Если билет приобретен через аккредитованное агентство, такие операции, как изменение билета или возврат его стоимости, могут осуществляться через это агентство. В таком случае следует обратиться в агентство, где был приобретен билет, чтобы уточнить доступные варианты.

Если задержка влияет на ваш следующий рейс

Если ваше путешествие включает несколько рейсов, задержка первого из них может сократить время на пересадку или привести к тому, что стыковка не состоится. В такой ситуации на стойке трансфера или у представителей Azerbaijan Airlines в аэропорту можно получить информацию о следующем рейсе и доступных вариантах продолжения путешествия.

Если задержка произошла по вине авиакомпании и у вас есть подтвержденное бронирование на следующий рейс, в зависимости от продолжительности ожидания вам могут быть предоставлены соответствующие услуги.

При изменениях в расписании важно получать актуальную информацию из официальных источников. Корректные контактные данные в бронировании, регулярная проверка статуса рейса и своевременное обращение к представителям авиакомпании помогут быть в курсе изменений и продолжить путешествие максимально комфортно.

Остались вопросы?

Если вам необходима дополнительная информация или помощь по вопросам, связанным с рейсом, вы можете обратиться в Azerbaijan Airlines по следующим адресам электронной почты:

- [email protected]

- [email protected]

Чтобы ваше обращение было обработано более оперативно, укажите в письме имя и фамилию, номер рейса, дату вылета и данные бронирования.