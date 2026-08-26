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От Генерального плана к новой жизни: как возрождается Лачин - ВИДЕО

First News Media16:29 - Сегодня
От Генерального плана к новой жизни: как возрождается Лачин - ВИДЕО

Председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев по случаю 26 августа - Дня города Лачин поделился видеороликом, посвящённым возрождению города.

В видеоролике рассказывается о работе, проводимой после освобождения Лачина от оккупации в целях его восстановления на основе современных принципов градостроительства и возвращения жителей в родные края.

Отметим, что Генеральный план развития города Лачин до 2040 года утверждён постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 13 июня 2025 года. Документ предусматривает сохранение историко-культурного наследия Лачина, устойчивое развитие города, формирование комфортной среды проживания и создание современной инфраструктуры с учётом растущих потребностей населения.

Согласно Генеральному плану, планируемая территория города составляет 738 гектаров. В перспективе численность населения Лачина достигнет 18 тысяч человек. Для создания комфортных и качественных условий жизни предусмотрено строительство 15 образовательных учреждений и одной больницы. 

В соответствии с современными принципами городской мобильности в Лачине планируется сформировать улично-дорожную сеть общей протяжённостью 66 километров, а также 38 километров пешеходных и велосипедных маршрутов. Это позволит создать комфортные, безопасные и экологически устойчивые условия передвижения.

В рамках программы «Великое возвращение» к настоящему времени в город Лачин переселены 614 семей — 2264 человека. Кроме того, в восстановленном селе Забух поселились 217 семей — 823 человека, в селе Сус — 59 семей, или 215 человек, а в селе Бейлик — 89 семей, или 363 человека. Таким образом, в Лачинский район вернулись в общей сложности 979 семей — 3665 человек.

Лачин вновь принимает своих коренных жителей. С возвращением на родную землю людей, некогда вынужденных покинуть свои дома, в городе и сёлах возрождается жизнь, создаются новые жилые пространства и социальная инфраструктура, формируется современная городская среда. Масштабные восстановительные и созидательные работы позволяют развивать Лачин на основе современных подходов, сохраняя его исторический облик, богатое национально-культурное наследие и самобытные градостроительные традиции для будущих поколений.

Сегодня каждое новое здание, проложенная улица, благоустроенное пространство и каждая вернувшаяся на родную землю семья формируют реальную картину «Великого возвращения». Возрождающаяся на родной земле жизнь демонстрирует превращение Лачина в город, объединяющий историческое наследие и современные градостроительные решения, создающий прочную связь между прошлым и будущим и уверенно идущий по пути развития.

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