Токаев предложил ограничить регистрацию детей младше 16 лет в соцсетях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что нужно усилить меры по защите психологического здоровья детей.

Об этом он сообщил, говоря о влиянии социальных сетей, цифровых платформ, ИИ и рекламы на детей.

Токаев отметил, что закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который действует с 2018 года, надо обновить с учетом актуальных условий: «Полагаю, и нам пора перейти от устранения последствий к предотвращению угроз психологическому состоянию детей».

Правительство уже подготовило законопроект, который предполагает запрет на регистрацию в соцсетях детям младше 16 лет. В июне документ внесли в парламент.

Президент поручил правительству усилить контроль за цифровым контентом, который доступен детям.

По его словам, рассчитывать только на ответственность родителей недостаточно.

Токаев поручил расширить использование обязательных детских SIM-карт. По его мнению, это должно помочь детям в дополнительной защите от негативного влияния.

Президент Казахстана также поручил правительству изучить вопрос ограничения рекламы фастфуда и сладостей, которая ориентирована на детей.

Источник: Bizmedia.kz