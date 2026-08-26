Второго президента Роберта Кочаряна перевозят из больницы в Антикоррупционный суд. Об этом Sputnik Армения сообщили в Антикоррупционном комитете.

В суд также представлено ходатайство об избрании Кочаряну меры пресечения в виде заключения под стражу. Кочарян обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере.

Утром 25 августа были проведены обыски в доме Кочаряна, его сына Левона, а также в компаниях, принадлежащих его семье. Бывшего главу армянского государства и его старшего сына Седрака Кочаряна задержали. Антикоррупционный комитет сообщил, что в рамках уголовного производства обыски и другие процессуальные действия проводятся по нескольким десяткам адресов.

Источник: Sputnik Армения