В Евлахе мужчина рискуя жизнью оттолкнул горящий автомобиль от АЗС - ВИДЕО

25 августа на одной из автозаправочных станций на территории города Евлах загорелся автомобиль.

Во время происшествия местный житель Джавид Атакишиев, рискуя собственной жизнью, на своем автомобиле оттолкнул горящую машину и удалил ее от территории АЗС. Благодаря этому удалось снизить риск более серьезных последствий и возможного взрыва.

Джавид Атакишиев рассказал, что в момент происшествия находился рядом с родственником и пил чай.

«Я припарковал машину в стороне. В этот момент произошел взрыв. Обернувшись, я увидел, что автомобиль охвачен пламенем. Подойти к нему из-за огня было невозможно. Тогда я подумал, что могу оттолкнуть его только своей машиной, чтобы минимизировать ущерб для АЗС. Я мгновенно принял решение и сделал это. Я думал и о том, как предотвратить большой ущерб, и о людях, которых здесь было много», — рассказал он.