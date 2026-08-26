На ряде дорог столицы временно ограничат движение

В Баку временно ограничат движение транспорта на трех путепроводах в связи с проведением инструментального обследования инженерных сооружений.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, работы пройдут 27–28 августа на путепроводах «Бакиханов» на улице Бакиханова, «Папанин» на улице Джейхуна Салимова и «Пиршаги» над железной дорогой. Движение на этих участках будет ограничено в ночь с 27 на 28 августа и до утра 28 августа.

На путепроводе «Карл Маркс», расположенном на пересечении проспектов Азадлыг и Зии Буниятова, обследование проведут 27 августа без ограничения движения.

В ГААДА подчеркнули, что проведение обследования не свидетельствует об аварийном состоянии сооружений. Работы носят профилактический характер и необходимы для оценки прочности несущих конструкций и выявления возможных скрытых дефектов.

Водителей просят учитывать временные ограничения и по возможности выбирать альтернативные маршруты.