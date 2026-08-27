В США назначили дату судебного процесса по делу о терактах 11 сентября

Судебный процесс над ключевыми обвиняемыми по делу о терактах 11 сентября 2001 года начнется 5 июня 2028 года на военной базе США в Гуантанамо.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление военного судьи подполковника ВВС Соединенных Штатов Майкла Шрама.

Из документа следует, что сторона обвинения настаивала на том, чтобы судебное разбирательство началось 11 января 2027 года. Шрам отклонил это ходатайство, отметив в своем постановлении, что эти сроки нереалистичны. Также он подчеркнул, что суду необходимо дополнительное время для разрешения затяжных досудебных споров, связанных с допустимостью доказательств и признательных показаний, полученных сотрудниками ФБР и ЦРУ.

Согласно документу, перед судом предстанут предполагаемый организатор терактов Халид Шейх Мохаммед, Валид бин Атташ, Мустафа аль-Хавсави и Али Абдул Азиз Али, также известный как Аммар аль-Балучи. Их защита последовательно добивается исключения из материалов дела ключевых признаний, утверждая, что они были даны под пытками в тайных тюрьмах ЦРУ, говорится в постановлении.

Источник: Gazeta.ru