Второй президент Армении Роберт Кочарян арестован сроком на два месяца. Об этом Sputnik Армения сообщили в Антикоррупционном комитете.

Соответствующее решение вынес судья Антикоррупционного суда Саркис Дадоян. Сам Кочарян в настоящее время находится в больнице, куда его доставили после продолжительного судебного заседания.

Рассмотрение ходатайства об аресте экс-президента продолжалось около семи часов. Как сообщил его сын, депутат Левон Кочарян, после того как Роберта Кочаряна вернули в больницу, заседание продолжилось с участием адвокатов.

Ранее экс-президента доставили в Антикоррупционный суд непосредственно из медучреждения. Он был госпитализирован после задержания из-за ухудшения состояния здоровья на фоне недавно перенесенного стентирования.

Роберту Кочаряну предъявлены обвинения по делу о незаконном приобретении имущества. По версии следствия, в период президентства он в сговоре с другими лицами, используя служебное положение, приобрел ряд объектов общественного и экономического значения по стоимости ниже рыночной.

Источник: Sputnik-Армения