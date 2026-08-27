 Meta выплатит $17 млрд по историческому соглашению США о защите детей | 1news.az | Новости
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Meta выплатит $17 млрд по историческому соглашению США о защите детей

First News Media08:55 - Сегодня
Meta выплатит $17 млрд по историческому соглашению США о защите детей

Компания Meta согласилась выплатить американским штатам до $17 млрд и существенно изменить работу Instagram и Facebook в рамках урегулирования иска о вреде соцсетей для детей и подростков.

Об этом сообщила прокуратура штата Калифорния.

Соглашение, которое еще должен утвердить суд, предусматривает выплаты в течение 10 лет, при этом Калифорния может получить от $1,5 млрд до $2,1 млрд. Meta также обязалась установить для пользователей младше 18 лет дневной лимит в два часа, блокировать использование приложений с полуночи до 06:00 без разрешения родителей и отключать уведомления ночью и во время школьных занятий.

Компания также должна скрыть для несовершеннолетних количество лайков и реакций, запретить фильтры, имитирующие косметические процедуры, усилить проверку возраста и предоставить подросткам возможность пользоваться неперсонализированной лентой. За соблюдением условий будет следить независимый аудитор.

Иск был подан в 2023 году. Власти обвиняли Meta в том, что компания создавала функции, стимулирующие чрезмерное использование соцсетей детьми и подростками, а также вводила пользователей и их семьи в заблуждение относительно связанных с этим рисков.

Источник: ТАСС

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