Генсек ОДКБ призвал не предвосхищать события по выходу Армении из организации

Не стоит предвосхищать события по выходу Еревана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку есть мнение руководства страны, а есть мнение армянского народа.

Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Отвечая на вопрос, какого решения можно ждать от ноябрьского заседания Совета коллективной безопасности по вопросу членства Армении в ОДКБ, генсек отметил, что решения "исключать или не исключать" из организации принимаются главами государств — членов ОДКБ. "Мы как секретариат не можем принимать решение за ту или иную сторону, поэтому все еще впереди. Будут ли этот вопрос серьезно обсуждать на очередном заседании СКБ в ноябре этого года в Москве — тоже вопрос, это решают сами главы государств. Давайте не будем торопить [события]", — указал он.

"Заявления премьер-министра [Армении Никола Пашиняна] мы услышали. Я всегда говорил, что [есть мнение] не только руководства страны, но еще есть мнение армянского народа по тем или иным вопросам. Поэтому не будем предвосхищать события", — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Пашинян с трибуны парламента заявил, что выступает за исключение республики из Организации Договора о коллективной безопасности и будет доволен, если это произойдет. По его словам, это освободит Ереван от дилеммы — выходить или не выходить из организации.

В сентябре 2024 года Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку, по его утверждению, организация создала угрозы для суверенитета республики. В октябре 2024 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме в Варшаве по вопросам безопасности заявил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ. В декабре того же года армянский премьер объявил, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата.

10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства — участники ОДКБ договорились рассмотреть применение к Армении соответствующей статьи устава объединения из-за неуплаты республикой взносов в течение двух лет. 11 августа заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что вопрос о лишении права голоса Армении в ОДКБ может быть рассмотрен на саммите организации 11 ноября.