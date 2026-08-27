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Архитектурное наследие старого Баку: дом, мечеть и баня Гаджи Зульфугара Усейнова

First News Media09:45 - Сегодня
Архитектурное наследие старого Баку: дом, мечеть и баня Гаджи Зульфугара Усейнова

Во второй половине XIX века, в период нефтяного бума, Баку начал стремительно меняться.

За пределами крепостных стен формировались новые жилые кварталы, где появлялись дома состоятельных бакинцев, мечети, бани и общественные здания. Эти постройки становились частью нового архитектурного облика города, в котором местные традиции соединялись с новыми строительными возможностями. Одним из таких исторических районов стал квартал называемый «Bayırşəhər», сохранивший ряд ценных образцов традиционной городской архитектуры. Среди них - жилой дом Гаджи Зульфугара Усейнова на улице М.Ф. Ахундова.

Дом был построен в 1867 году и на протяжении более 150 лет остается семейным наследственным владением. Сегодня здесь проживает уже пятое поколение потомственной бакинской интеллигенции - семьи Усейновых. Особую ценность комплексу придает его первоначальная структура: жилой дом, мечеть и баня были возведены одновременно и составляли единый архитектурный ансамбль. По семейным сведениям, Гаджи Зульфугар Усейнов построил этот комплекс как приданое для своей дочери Умм Лейлы Гаджи Зульфугар кызы Усейновой.

Архитектура комплекса представляет особый интерес как характерный пример местной ширвано-апшеронской школы, органично сочетающей традиционные архитектурные приёмы с элементами европейского зодчества. Такое сочетание сформировало своеобразный облик жилой застройки Баку и Абшерона второй половины XIX века.

 В комплексе важную роль играют каменная кладка, сдержанный декор, пропорции фасадов и рациональная организация внутренних пространств. Архитектурные формы здесь не отделены от повседневной жизни - жилые помещения, религиозное пространство и баня объединены в единую систему, отражавшую уклад бакинской семьи XIX века.

Небольшая мечеть комплекса отличается камерным и уютным характером. В отличие от крупных культовых сооружений, рассчитанных на значительное количество прихожан, это было более закрытое пространство, непосредственно связанное с жилой средой. Сдержанность архитектурного решения, естественные пропорции и использование традиционных материалов создают ощущение цельности и спокойствия. Мечеть представляет интерес не только как религиозное сооружение, но и как часть исторического жилого комплекса.

Не менее значима расположенная здесь баня. Для традиционной городской среды Баку баня выполняла не только утилитарную функцию, но и занимала важное место в общественной и бытовой культуре. Ее включение в состав комплекса показывает, насколько продуманно организовывалось пространство традиционного бакинского дома. С архитектурной точки зрения баня представляет собой характерный пример сооружения, адаптированного к местным условиям и строительным традициям. Сохранение ее исторической связи с жилым домом и мечетью особенно важно для понимания первоначальной структуры комплекса.

Сам жилой дом также представляет значительный историко-архитектурный интерес. Его ценность заключается не только в возрасте здания, но и в сохраненной преемственности владения. В течение полутора веков дом оставался связанным с одной семьей, благодаря чему до наших дней дошли сведения о его истории, назначении помещений и первоначальном устройстве. В период советской власти первоначальная функция отдельных частей комплекса была изменена: мечеть и баня использовались как цех и типография. Несмотря на последующие изменения, историческая структура объекта сохранилась.Сегодня комплекс нуждается в дальнейшем ремонте и научно обоснованной реставрации. Частичный ремонт уже был проведен в здании бани, однако жилому дому и мечети также необходимы работы по сохранению и восстановлению.

Хорошей новостью стало то, что жилой дом Гаджи Зульфугара Усейнова в квартале «Bayırşəhər» планируется признать памятником архитектуры. Несколько дней назад собственник получил официальное письмо о положительных отзывах Национальной академии наук Азербайджана и Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия. Еще в январе 2026 года Общественным движением «Vətəndaş» при Союзе архитекторов Азербайджана была подготовлена и направлена соответствующая справка с предложением включить жилой дом, мечеть и баню в государственный реестр памятников архитектуры историко-культурного наследия.

История дома Гаджи Зульфугара Усейнова показывает, насколько важны для Баку не только известные дворцы и особняки нефтяных магнатов, но и сохранившиеся частные дома, формировавшие повседневную архитектурную среду города. Такие комплексы являются частью материальной памяти Баку и позволяют проследить особенности жизни и архитектурной культуры города XIX века. Их сохранение - это не просто вопрос реставрации отдельных зданий, а забота о целостности исторической среды и передаче этого наследия будущим поколениям.

При подготовке материала использованы фотоматериалы и архивные документы из семейного архива Усейновых,  также материалы архитектора Абдул Гусейнова.

Автор Вахид Шукюров

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