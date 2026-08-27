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Трамп ввел чрезвычайное положение из-за угроз энергосистеме США

First News Media10:05 - Сегодня
Трамп ввел чрезвычайное положение из-за угроз энергосистеме США

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести чрезвычайное положение из-за "угроз энергетической системе" и ограничил использование в ней ряда зарубежных технических средств.

Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

"Считаю, что ситуация с поставками за рубеж электрооборудования для энергосистем представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которая полностью или в значительной степени исходит из-за пределов Соединенных Штатов, и настоящим объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой, - говорится в тексте указа. - Эта угроза существует как в случае отдельных сделок, так и в случае сделок в целом. Для противодействия этой угрозе необходимы дополнительные меры по защите безопасности, целостности и надежности электрооборудования для энергосистем, используемого в Соединенных Штатах".

В соответствии с решением Трампа, запрещается закупка и установка ряда видов электрооборудования иностранного производства и критически важного программного обеспечения, а также цифровых компонентов, которые могут использовать уязвимости американской энергосети для кибератак. Среди такого оборудования - высоковольтные трансформаторы, инверторы для солнечных и аккумуляторных систем, генераторы, устройства релейной защиты и "интеллектуальные электронные устройства". Министр энергетики в координации с другими ведомствами уполномочен определять условия эксплуатации уже установленного импортного оборудования для устранения рисков, а также сроки и порядок прекращения текущих и будущих сделок, которые подпадают под действие указа.

В начале июля Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что рассчитывает на увеличение вдвое выработки в стране электроэнергии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в конце июня в интервью журналисту Майклу Ноулзу признал, что Китай опережает США в сфере ИИ благодаря активному развитию энергетической инфраструктуры, необходимой для работы дата-центров.

Источник: ТАСС

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