В Азербайджане стартует II этап приема в колледжи и профучилища

С 27 августа стартует II этап приема студентов на вакантные плановые места в учреждения профессионального образования на 2026/2027 учебный год.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по профессиональному образованию.

Сообщается, что на II этапе кандидаты могут подать заявку в электронной форме через платформу www.portal.edu.az. Прием документов на вакантные места продлится до 18:00 3 сентября. Подать заявки в учреждения профобразования могут лица, окончившие базу общего (9 классов) или полного (11 классов) среднего образования. На II этапе приём будет проводиться на 12 766 плановых мест по 149 специальностям в 69 учреждениях профессионального образования. Из них 7 647 мест финансируются за счет государственных средств.

Кроме того, лица, не показавшие успешных результатов на I этапе электронного приема, также могут принять участие во II этапе и сделать выбор специальности. Возможность подать заявку на вакантные места открыта и для тех, кто не участвовал в I этапе.

Прием в учреждения профессионального образования осуществляется на основе среднего балла оценок по соответствующим предметам, указанным в аттестате абитуриента.

В процессе приема каждому кандидату предоставляется возможность выбрать до 5 специальностей.

Успешно прошедшие конкурс лица на следующем этапе должны обратиться в учреждение, в которое они поступили, для представления документов.

Для справки сообщаем, что I этап приема студентов в учреждения профессионального образования проходил с 23 июля по 10 августа на 33 120 плановых мест по 149 специальностям в 78 учреждениях профобразования.

Из числа поступивших кандидатов 18 084 человека уже представили свои документы в соответствующие учебные заведения.