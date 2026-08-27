В Бейлагане три человека пострадали в результате аварии - ОБНОВЛЕНО

«Трое мужчин, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Бейлагане, 27 августа около 07:00 были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Бейлаганской центральной районной больницы».

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Бейлаганской ЦРБ.

Как говорится в сообщении, пациентам, получившим телесные повреждения различной степени тяжести, была оказана необходимая медицинская помощь. После оказания помощи их состояние было оценено как удовлетворительное, и пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение.

10:33

В Бейлаганском районе автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть пострадавшие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на территории села Кябирли.

Автомобиль марки «ВАЗ-2107», управляемый Фиридуном Сулейман оглу Магеррамовым (1991 года рождения), потерял управление во время движения и врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП водитель, а также находившиеся в салоне пассажиры - Самед Муса оглу Рзаев (1958 года рождения) и Эльгюн Иса оглу Рзаев (1982 года рождения) - получили травмы различной степени тяжести.

Они доставлены в Бейлаганскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.