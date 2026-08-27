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США хотят конфисковывать танкеры Ирана как военные трофеи

First News Media11:15 - Сегодня
США хотят конфисковывать танкеры Ирана как военные трофеи

Министерство юстиции США готовится активировать давно бездействующий военно-морской суд (призовой суд), чтобы упростить процедуру военного захвата иранских нефтяных танкеров в качестве призов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Инициатива направлена на усиление блокады Ирана и компенсацию расходов, связанных с конфликтом. При этом эксперты отмечают, что применение такого механизма может столкнуться с юридическими сложностями. По словам юристов, это «историческая область права, которая не была проверена в современных условиях».

Основной площадкой рассматривается федеральный суд первой инстанции Южного округа Техаса. Выбор связан с расположенным в порту Хьюстона крупным нефтехимическим комплексом, где можно хранить значительные объемы конфискованной нефти.

Призовые суды — это специализированные трибуналы, существовавшие в международном морском праве для легализации захвата вражеских судов и грузов во время войны, поясняет агентство. Они активно применялись в XVIII–XIX веках, позволяя государству обращать трофеи в свою собственность и продавать их. Последний раз США использовали такие суды во время Испано-американской войны 1898 года.

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