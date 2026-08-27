«Он не мой Католикос»: Рубинян потребовал от Гарегина II уйти
«Он не мой Католикос. Он не Католикос всех армян».
Об этом на заседании Национального Собрания заявил спикер парламента Рубен Рубинян, имея в виду Католикоса всех армян Гарегина II.
Он, в частности, призвал Верховного Патриарха уйти в отставку.
«Мне не нужно, чтобы следующий Католикос был провластным или представителем «Гражданского договора». Пусть это будет человек, которого все будут признавать Католикосом всех армян, человек, у которого нет детей. Либо пусть изменят правила и официально закрепят отказ от обета безбрачия. Пускай у них будут дети», — добавил Рубинян.
Источник: news.am
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