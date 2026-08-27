Во Франции автомобиль въехал в толпу, есть погибшие

Автомобиль вечером 26 августа въехал в толпу напротив железнодорожной станции в городе Кан, два человека погибли, еще 10 — пострадали.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что из 10 пострадавших семеро находятся в тяжелом состоянии.

Как пишет Reuters со ссылкой на власти, водитель действовал преднамеренно, он уже задержан.

Как отметил префект Кальвадоса Давид Клавьер, подозреваемый в совершении наезда не был в поле зрения спецслужб, однако известен полиции в связи с нарушениями правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело, следователи изучают записи камер видеонаблюдения. В прокуратуре Кана уточнили, что задержанному 26 лет.

«На данный момент, судя по всему, речь не идет о террористическом мотиве, однако расследование только началось», — приводит радиостанция слова заместителя прокурора города.