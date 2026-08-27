Пашинян: Кочарян и Саргсян должны вернуть народу все незаконно приобретенное до последней копейки

«Роберт Кочарян, Гагик Царукян и Серж Саргсян первого числа каждого месяца должны проверять, получили они пенсию или нет. Это политическая задача! Почему? Потому что они должны жить на свою пенсию и законные доходы».

Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, комментируя арест бывшего президента Роберта Кочаряна.

«Почему? Потому что они должны жить на свою пенсию и свои законные доходы. А всё, что было приобретено незаконным путём — крупинка за крупинкой должно быть возвращено Республике Армения и её народу. Другого варианта нет.

Если этого не произойдёт, если этого не случится — это будет означать, что должна произойти новая революция!»