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Общество

Просроченные препараты и врачи без сертификатов: в столичной клинике зафиксировали ряд нарушений

Фаига Мамедова13:10 - Сегодня
Просроченные препараты и врачи без сертификатов: в столичной клинике зафиксировали ряд нарушений

В ходе внеплановой проверки в частном медицинском учреждении, принадлежащем ООО «Vefa Esthetıc Center», был выявлен ряд нарушения законодательства.

Как сообщает 1news.az, об этом в ответ на запрос Trend заявили в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.

Отмечается, что на основании публикаций в СМИ и в соответствии со статьей 16 Закона Азербайджанской Республики «О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей» была проведена внеплановая проверка в частном медучреждении ООО «Vefa Esthetıc Center», расположенном в Сабаильском районе Баку на пересечении улиц Б. Сардарова, Леопольда и Мстислава Ростроповичей и А. Илдырыма, квартал 119.

В результате проверки установлено нарушение статьи 49.1 Закона Азербайджанской Республики «О охране здоровья населения». В частности, выявлено, что работающие в учреждении медицинские специалисты не были привлечены к сертификации, а врач по специальности «Косметология» был допущен к практической медицинской деятельности без предусмотренного законом сертификата.

Кроме того, медицинская документация велась не по формам и правилам, утвержденным приказом Минздрава АР № 100. Ведение учета амбулаторных пациентов в программе «AV MEDICAL» признано нарушением статьи 16 Закона Азербайджанской Республики «О частной медицинской деятельности».

Также зафиксированы нарушения статей 4.8 и 6.1 Закона Азербайджанской Республики «О лекарственных средствах»: в учреждении обнаружены просроченные и не прошедшие государственную регистрацию лекарственные препараты.

Помимо этого, выявлен факт осуществления деятельности, выходящей за рамки указанной в лицензии. При изучении списка сотрудников был обнаружен факт заключения трудового договора по должности «врач-эндокринолог» при отсутствии соответствующей лицензии.

В Центре аналитической экспертизы сообщили, что по выявленным нарушениям в отношении ООО «Vefa Esthetıc Center» приняты меры административного взыскания, составлены протоколы по статьям 215.4 и 221.1 Кодекса об административных проступках и направлены на рассмотрение по подведомственности.

В центре подчеркнули, что продолжают контрольные мероприятия по защите здоровья населения, обеспечению качества медицинских услуг и соблюдению законодательства. Отмечено, что проверки на основании обращений граждан и СМИ проводятся в соответствии с принципами прозрачности и верховенства закона.

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