Президент Азербайджана поздравил Майю Санду с 35-летием независимости Молдовы

Президент Ильхам Алиев направил президенту Республики Молдова Майе Санду официальное поздравительное письмо по случаю 35-й годовщины провозглашения независимости страны.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В своем обращении глава государства от своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравил Майю Санду и молдавский народ, выразив наилучшие пожелания.

В тексте поздравления подчеркивается, что сегодня традиционные дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Молдовой успешно развиваются по восходящей линии. Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что совместные усилия по всестороннему развитию связей и углублению взаимодействия будут последовательно продолжаться и впредь — в соответствии с волей обоих народов, связанных узами дружбы.

В заключение президент Азербайджана пожелал Майе Санду крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Молдовы — постоянного мира и процветания.