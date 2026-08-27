Sporting Intelligence: Инфантино видит в Эльхане Мамедове человека, способного его спасти

Британское издание Sporting Intelligence, специализирующееся на расследованиях в сфере спортивного управления, 27 августа опубликовало материал, значительная часть которого посвящена азербайджанцу Эльхану Мамедову.

Автор Саминдра Кунти — репортёр, пишущий о ФИФА для Josimar, World Soccer и Forbes, — называет Мамедова одной из фигур, вокруг которых разворачивается нынешнее противостояние в мировом футболе, и приводит утверждение, что президент ФИФА Джанни Инфантино видит в нём «человека, способного его спасти».

Публикация вышла в момент, когда положение Инфантино остаётся неопределённым. 28 июля ФИФА объявила о создании дочерней компании FIFA Forward Enterprise, в которую предполагалось вынести коммерческие права организации, продав до 20 процентов внешним инвесторам. 1 августа Инфантино отозвал проект, однако конфликт продолжился уже вокруг самого президента. Против него выступили три конфедерации из шести — УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская конфедерация футбола. Выборы президента ФИФА назначены на март 2027 года.

По утверждению Sporting Intelligence, действия Мамедова вызвали ярость у части европейских функционеров, и они добиваются его увольнения из ФИФА. Издание пишет, что задача Мамедова вместе с генеральным секретарём ФИФА Маттиасом Графстрёмом состоит в том, чтобы обеспечить президенту поддержку ассоциаций.

Кунти описывает поездку Инфантино в Доминиканскую Республику, состоявшуюся на минувших выходных. Президент ФИФА приехал на юношеский турнир Карибского футбольного союза и встретился с главами входящих в него ассоциаций, хотя президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни письменно просил его не приезжать. В составе делегации, прилетевшей на частном самолёте, по данным издания, были двое: Графстрём и Мамедов.

Карибский футбольный союз объединяет 31 ассоциацию и располагает 25 голосами на Конгрессе ФИФА. Издание отмечает, что по этой причине регион исторически обладает влиянием, несопоставимым с его футбольными результатами. Для победы на выборах президента требуется 106 голосов из 211.

По утверждению Sporting Intelligence, Мамедов также выходил на контакт с отдельными восточноевропейскими федерациями. Издание расценивает это как попытку повлиять на единство позиции УЕФА.

Должность старшего директора по связям с ассоциациями (Chief member associations officer) предполагает управление отношениями ФИФА с 211 национальными ассоциациями — от распределения средств по программам развития до сопровождения их текущей работы. Мамедов — единственный представитель Азербайджана, когда-либо занимавший в мировом футболе позицию такого уровня.

Как сообщала ФИФА при его назначении, Мамедов перешёл в организацию в мае 2022 года, до этого работал генеральным секретарём, а затем исполнительным вице-президентом АФФА. В ФИФА, до вступления в нынешнюю должность, он возглавлял европейское подразделение по работе с ассоциациями-членами и отвечал за внедрение программы FIFA Forward среди 55 европейских федераций.

Именно распределение средств по этой программе стало предметом нынешнего конфликта: проект FIFA Forward Enterprise предполагал увеличение выплат ассоциациям с 8 до 20 миллионов долларов за четырёхлетний цикл плюс 20 миллионов на инфраструктуру.

Удаления Мамедова из ФИФА сегодня требуют функционеры тех федераций, работу с которыми он вёл на протяжении трёх лет.

Отметим, что линия раскола в ФИФА проходит между Европой и остальным миром. За последние годы представительство неевропейских конфедераций в главном турнире расширилось: чемпионат мира вырос с 32 до 48 команд, Африка получила девять прямых мест вместо пяти, Азия — восемь гарантированных вместо четырёх с межконтинентальным плей-офф, тогда как доля Европы сократилась с 40,6 до 33,3 процента. Для малых федераций выплаты ФИФА составляют основу бюджета.

В настоящее время Инфантино продолжает поездки по ассоциациям. По данным Sporting Intelligence, из Доминиканской Республики он направился во Вьетнам на финал Кубка АСЕАН. Мамедов также входит в состав делегации, вероятно, чтобы принять непосредственное участие во встречах с представителями федераций.