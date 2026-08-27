Москва не вмешивается во внутренние дела Армении, но не может оставаться равнодушной к проходящим там событиям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя давление, оказываемое на армянских оппозиционеров.

«К сожалению, негативная тенденция преследования политдеятелей, которые выступают за сохранение и укрепление отношений с РФ, в Армении сохраняется», — отметила в ходе брифинга Захарова.

«Новые так называемые „друзья“ армянских властей продолжают закрывать глаза на всё, что хоть как-то способствует достижению ЕСовских целей применительно к Армении, а именно — цинично использовать Республику, её потенциал и её граждан в своём противостоянии с Россией», — сказала представитель российского МИД.

Источник: Sputnik Армения