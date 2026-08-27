Названы победители Лачинского международного кинофестиваля - ФОТО

В городе Лачин завершился трёхдневный Международный кинофестиваль (LIFF).

Официальная церемония закрытия фестиваля состоялась в рамках программы торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню города Лачин, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ARKA.

В ходе церемонии закрытия победители фестиваля - пять азербайджанских и два зарубежных режиссёра - были удостоены премии «Qızıl Palıd Budağı» (Золотая ветвь дуба).

Первая награда была вручена специальному представителю Президента Азербайджанской Республики Масиму Мамедову за вклад в проведение Лачинского международного кинофестиваля.

Режиссёр Эльвин Рустамзаде был удостоен награды за выражение актуальных проблем общества посредством кино. Награду ему вручил генеральный директор Киноагентства, действующего при Министерстве культуры Азербайджанской Республики, Рашад Азизов.

В номинации «Лучший художественный фильм» победил Илькин Умаров с картиной «Hasarlar arxasında», а в номинации «Лучший документальный фильм» - Эльшад Аршадоглу с фильмом «İşığa doğru». Киноактёр Шамиль Сулейманлы был удостоен награды за заслуги в развитии актёрского искусства.

Французский режиссёр Жан-Мари Вильнёв, победивший в номинации «Лучший короткометражный фильм», и кыргызстанский режиссёр Токтобек Усонов, получивший специальный приз жюри, также увезли награды на родину.

Отметим, что первый Международный кинофестиваль в Восточном Зангезуре прошёл в Лачинском районе по инициативе специального представительства Президента Азербайджанской Республики, при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и действующего при нём Киноагентства, Фонда возрождения Карабаха, Бакинской службы благоустройства и других организаций. Организатором фестиваля выступила киностудия «Hoçazfilm».

Для участия в фестивале из 47 стран было представлено около 300 фильмов. В итоге были отобраны и показаны 20 картин, представляющих 15 стран. Кроме того, состоялась специальная карабахская премьера фильма «Амир Тимур», произведённого в Узбекистане. Режиссёром картины выступил Джейкоб Шварц.