Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов быть повешенным на площади Республики – если того захотят граждане.

Этот драматический сценарий он описал на брифинге, отвечая на вопрос о том, что «голосовавшие за оппозицию граждане отнюдь не выдвигали требование пересажать всех», передает news.am.

«Если граждане Армении считают, что происходит ошибка, имеют право на революцию. Пусть во имя имущества Кочаряна, Царукяна и других, калужского олигарха и честно заработанного Сержем Саргсяном пусть выходят на улицу. Говорю со всем уважением. Пусть уберут нас из власти и приведут любимого и честнейшего Кочаряна, Саргсяна, Царукяна, а нас повесят на площади Республики. Я согласен на этот сценарий. Решение народа для меня не подлежит обсуждению», — заявил Пашинян.