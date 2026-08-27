Новый посол Австрии вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана - ФОТО

Перспективы сотрудничества между Баку и Веной в политической, экономической, энергетической, транспортной, туристической, гуманитарной и других сферах обсуждены на встрече министра иностранных дел АР Джейхуна Байрамова с новоназначенным послом Австрии в Азербайджане Этьеном Берхтольдом.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, австрийский дипломат вручил Д.Байрамову копии своих верительных грамот.

На встрече была подчеркнута важность политического диалога между Азербайджаном и Австрией. Наряду с этим было отмечено, что взаимные визиты и контакты, механизм политических консультаций, а также межпарламентские связи играют важную роль в развитии двусторонних отношений.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в сферах экономики, энергетики и транспорта, а также о стратегических энергетических и транспортных проектах, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана. Было подчеркнуто, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, и выражено удовлетворение началом поставок азербайджанского природного газа в Австрию с января текущего года.

Кроме того, австрийской стороне была предоставлена информация о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, шагах, предпринимаемых Баку в направлении обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе, и возникающих вызовах. Наряду с этим было привлечено внимание к широкомасштабным восстановительным и строительным работам, проводимым на освобожденных от оккупации территориях.

Э.Берхтольд заявил, что его страна расценивает Азербайджан как важного и надежного партнера, и отметил, что в период своей деятельности приложит все усилия для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Австрией по всем направлениям.