Супруга Вагита Алекперова вошла в рейтинг богатейших женщин России – ФОТО

Российский Forbes представил рейтинг богатейших женщин России 2026 года, лидером которого остается генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в 5 млрд долларов (8,5 млрд манатов).

16-ю строчку в рейтинге Forbes занимает 69-летний частный инвестор Лариса Алекперова с оценкой капитала в 500 млн долларов (более 850 млн манатов).

Forbes отмечает, что супруга президента «Лукойла» Вагита Алекперова Лариса Алекперова появилась в списке аффилированных лиц нефтяной компании в 2007 году — тогда ей принадлежало 0,17%. С тех пор ее доля в капитале компании увеличилась, в том числе благодаря выкупу собственных акций «Лукойлом». Хотя Л. Алекперовой принадлежит небольшой пакет, он позволяет получать дивиденды в размере нескольких миллионов долларов ежегодно. Например, в 2018 году доход от дивидендов, по оценке Forbes, составил 4,5 млн долларов (7,65 млн манатов) за вычетом налогов.

Подчеркивается, что Л. Алекперова владеет 10%-ной долей в компании «Современные инвестиционные системы» с активами более чем на 231 млрд рублей (4,59 млрд манатов).

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