Раскрыта личность третьей супруги Полада Бюльбюльоглу - ФОТО

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что 81-летний депутат Милли Меджлиса, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу женился в третий раз.

Сообщалось, что недавно депутат вместе с супругой посетил музыкальный фестиваль в Габале, после чего пара отправилась на отдых в Бодрум.

Как стало известно 1news.az, третьей супругой Полада Бюльбюльоглу стала 48-летняя преподаватель Бакинской хореографической академии, экс-ведущая солистка Азербайджанского государственного ансамбля танца, заслуженная артистка Этери Джафарова.

Отметим, что ни Полад Бюльбюльоглу, ни Этери Джафарова пока не сделали каких-либо заявлений связи с распространившейся информацией о их браке.

Напомним, что первой супругой народного артиста была оперная певица Бэла Руденко, второй - Гюльнара Шихалиева.