Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь обвинил ОДКБ и РФ в невыполнении своих обязательств в сфере безопасности.

На брифинге 27 августа у Пашиняна поинтересовались причиной и последствиями изменения формулировок отношений Армении и РФ в программе правительства РА на 2026-31 гг – нет слова «стратегический», передают армянские СМИ.

«Россия не упоминается как стратегический союзник Армении в программе правительства Пашиняна из-за того, что Москва не выполнила свои договорные обязательства как союзник по ОДКБ в 2022 году.

"Если бы я так написал, то вы спросили бы, почему тогда Россия и ОДКБ в 2022 году не выполнили свои договорные обязательства. Что я на это отвечу?" — сказал он.