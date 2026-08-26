Полад Бюльбюльоглу сделал заявление после сообщений о третьем браке

Ранее в азербайджанских СМИ распространилась информация о том, что 81-летний депутат Милли Меджлиса, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу женился в третий раз.

Сообщалось, что недавно депутат вместе с новой супругой - заслуженной артисткой Этери Джафаровой посетил музыкальный фестиваль в Габале, после чего пара отправилась на отдых в Бодрум.

В настоящее время Полад Бюльбюльоглу действительно находится на отдыхе в Турции – о чем он сообщил в комментарии изданию «Новое время», заявив, что информация о разводе не соответствует действительности. По его словам, он не разводился с Гюльнарой Шихалиевой и не вступал в третий брак.

П.Бюльбюльоглу отметил, что после возвращения в Азербайджан намерен дать правовую оценку действиям сайтов, распространивших эту информацию.

Редакция 1news.az также ранее опубликовала информацию о якобы состоявшемся третьем браке Полада Бюльбюльоглы со ссылкой на Gununsesi.info.