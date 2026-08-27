Основательница Paxis Айша Аллахвердиева: Искусственный интеллект станет надёжным мостом между онкологом и пациентом - ФОТО

История Айши Аллахвердиевой — это история успеха, которая соединяет Азербайджан с международной научной, технологической и предпринимательской средой.

Родившаяся в Турции и выросшая в Азербайджане, Айша в 18 лет решила продолжить образование в США. В 2019 году она переехала в Род-Айленд, а четыре года спустя окончила Brown University со степенью бакалавра в области когнитивной нейронауки и сертификатом по Data Fluency. Кроме того, она прошла академические курсы по компьютерным наукам, антропологии и английской литературе. Сразу после получения степени бакалавра Айша продолжила образование в NYU Courant, поступив на магистерскую программу по Biomedical Data Science.

Благодаря своему образованию и профессиональной деятельности Айша достойно представляет Азербайджан за рубежом. Сформировавшись в среде, где пересекаются разные культуры и мировоззрения, она играет роль своеобразного моста между Азербайджаном и международным сообществом.

Её интерес к сфере здравоохранения возник ещё в раннем возрасте. Изучая различные направления — от медицины и академической деятельности до биомедицинской инженерии, — Айша в итоге пришла к выводу, что именно наука о данных наиболее полно соответствует её навыкам и стремлению создавать позитивные изменения в сфере здравоохранения. Сегодня её главная цель — использовать биомедицинские исследования и данные реального мира для повышения доступности и эффективности медицинских услуг. В настоящее время Айша Аллахвердиева развивает стартап Paxis, соосновательницей которого является. Основная цель проекта — устранить разрыв между ограниченным временем онкологов и потребностью пациентов в информации. Paxis использует технологии искусственного интеллекта для создания более надёжной и безопасной среды взаимодействия между врачом и пациентом.

От принципов работы мозга к медицинским технологиям и предпринимательству

Интерес к механизмам человеческого мышления привёл Айшу к изучению когнитивной нейронауки в Brown University. В Carney Institute и Serre Lab она проводила исследования процессов обработки информации мозгом и принятия решений. За созданную ею национальную базу данных в период обучения она также была удостоена специальной награды. На фоне стремительного развития искусственного интеллекта Айша решила сосредоточиться на изучении биологических и искусственных «мозгов». Поэтому она углубила свои знания, продолжив образование в NYU по специальности Biomedical Data Science. В рамках исследовательской деятельности Айша совместно с RAND и NYU занималась моделированием рисков, связанных с употреблением психоактивных веществ. В Methodist Hospital она реализовывала проекты в области сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследований были опубликованы в рецензируемых научных журналах. После завершения образования профессиональный путь Айши продолжился в CVS Health / Aetna — одной из ведущих компаний США в сфере здравоохранения и страхования. Здесь она разрабатывала модели машинного обучения и создавала системы выявления мошенничества для государственных учреждений. В частности, она сотрудничала с такими организациями, как FDA и CDC.

Айша Аллахвердиева работала в самых разных профессиональных средах — от стартапов в сфере музыкальной аналитики до платформ искусственного интеллекта в онкологии. Этот богатый опыт определил её предпринимательский путь и создал основу для появления стартапа Paxis. В будущем Айша намерена продолжить своё образование в докторантуре по направлению взаимодействия человека и компьютера.

Paxis: инновационное решение, родившееся из клинической потребности

Идея Paxis возникла на основе опыта Айши в NYU Langone. Изначально была создана платформа, позволяющая осуществлять поиск по более чем 116 тысячам клинических источников.

Однако использование платформы в реальных клинических условиях выявило другую критически важную проблему: пациенты, не до конца понимая свой план лечения, обращались к интернету и сталкивались с недостоверной информацией, а онкологи во время 15-минутных приёмов тратили значительную часть времени на ответы на одни и те же вопросы и не успевали следить за новыми исследованиями.

Paxis призван устранить этот дисбаланс, одновременно отвечая на потребности обеих сторон. Платформа предоставляет пациентам ответы на основе их реальных медицинских данных и автоматически сопоставляет их с соответствующими клиническими испытаниями. Вопросы, требующие медицинского суждения, непосредственно направляются врачу.

В отличие от существующих приложений, Paxis предусматривает подключение пациента к системе только по приглашению его онколога. Такой двусторонний подход создаёт максимально надёжную и безопасную среду взаимодействия между врачом и пациентом.

Бета-этап и финансирование: реальные клинические испытания платформы

Команда Paxis в партнёрстве с врачами NYU Langone создала первоначальную версию технологии и успешно протестировала её. На основе положительных отзывов врачей в систему был добавлен модуль прямого взаимодействия с пациентами. Сегодня специалисты используют инструмент для подбора клинических испытаний, а пациенты — приложение, которое помогает им понимать содержание медицинских отчётов.

Paxis, который постоянно совершенствуется на основе отзывов врачей, сейчас находится на стадии pre-seed. Команда планирует запатентовать уникальный алгоритм, который сопоставляет клиническую литературу с конкретными данными пациента.

Первые испытания переросли в партнёрство с врачами таких авторитетных медицинских центров, как NYU Langone, Baptist Health и Memorial Hermann. На этапе бета-тестирования запускается 90-дневный пилотный проект с участием 3–5 онкологов и 20–50 их пациентов. В рамках этого процесса будут оцениваться безопасность системы, качество ответов и показатели экономии времени. Параллельно команда реализует 12-месячный этап pre-seed финансирования для расширения команды, завершения регуляторных процедур и привлечения платных клиентов.

Правильное применение искусственного интеллекта и главный принцип успеха

Одной из наиболее серьёзных задач, с которыми Айша Аллахвердиева столкнулась как основательница стартапа, стало применение искусственного интеллекта не просто потому, что это тренд, а целенаправленно и безопасно.

Для обеспечения достоверности информации необходимо было точно определить, в каких случаях модель не должна отвечать самостоятельно, а должна направлять вопрос непосредственно врачу.

В процессе разработки команда также получила важный практический урок. Однажды несколько недель были потрачены на функцию, которая, как выяснилось, пользователям была не нужна. Этот опыт стал важным уроком для команды.

Работая в международной стартап-среде как молодая азербайджанская женщина, Айша во многом связывает свой успех с уверенностью в себе и приоритетом образования, которые ей привили родители. Отмечая, что женщины пока недостаточно представлены в технологической сфере, она подчёркивает, что главным принципом для неё остаётся качество проделанной работы.

Функциональный продукт, созданный ею с нуля, и опыт исследований в авторитетных центрах позволяют сосредоточить внимание прежде всего на реальных результатах её работы, а не на её личности.

Потенциал экосистемы и будущие цели Paxis

Айша Аллахвердиева видит большой потенциал талантов в стартап- и инновационной среде Азербайджана. По её мнению, для выхода этого потенциала на глобальный уровень необходимы ранний капитал, международное менторство, инкубационные программы, ориентированные на искусственный интеллект, а также укрепление связей между университетами и стартап-экосистемой.

В ближайшие 12 месяцев главными целями Paxis являются проведение закрытого бета-тестирования, завершение регуляторных процедур и подтверждение точности ответов посредством человеческого контроля.

На следующем этапе планируется расширить количество видов рака, охватываемых системой, а также увеличить количество партнёрств с крупными медицинскими учреждениями.

Начав работу с онкологии, Paxis в долгосрочной перспективе планирует интегрироваться и в другие медицинские специальности, создавая надёжный мост между врачом и пациентом в глобальном масштабе.