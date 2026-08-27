Дания выплатит гренландкам компенсацию за принудительную контрацепцию

Парламент Дании утвердил компенсацию в размере 300 тыс. крон ($46,73 тыс.) гренландским женщинам, которых с начала 1960-х по 1991 год подвергали принудительной контрацепции для контроля за уровнем рождаемости на острове.

Об этом сообщает агентство Ritzau.

Как уточнил член парламента от Гренландии Карсок Хёг-Дам, эта компенсация — лишь «верхушка айсберга». «Это меньшее, что мы можем сделать», — сказал он.

Гренландки, которые до 1991 года без их согласия были подвергнуты принудительной контрацепции, до сих пор не получили возмещения ущерба. Кампания с 1960-х годов была запущена для контроля уровня рождаемости на острове. Средства контрацепции (внутриматочные спирали) устанавливали несовершеннолетним девушкам и женщинам после родов или прерывания беременности — часто без согласия или ведома пациенток.

Иски правительству Дании предъявили 143 женщины, подвергнутые этой процедуре без их согласия. Общая сумма исков составила 43 млн крон ($6,1 млн).

Источник: ТАСС